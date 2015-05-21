​На линии соприкосновения азербайджано-армянских войск будет проведен мониторинг

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 22 мая планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск вблизи села Горадиз. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер и Питер Сведберг.

На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Евгений Шаров.