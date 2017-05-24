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    На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    На территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга на линии противостояния войск Азербайджана и Армении

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 мая 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга. 

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

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