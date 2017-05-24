На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 мая 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.