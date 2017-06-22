На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 23 июня 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, вблизи села Тапкаракоюнлу Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник Юрий Дудченко.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Ральф Босшард.