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    На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг будет проведен на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, вблизи села Тапкаракоюнлу Геранбойского района

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 23 июня 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, вблизи села Тапкаракоюнлу Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник Юрий Дудченко.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Ральф Босшард.

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