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    На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Жири Аберле, Питер Шведберг и Саймон Тиллер

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 8 декабря 2016 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Жири Аберле, Питер Шведберг и Саймон Тиллер.
    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Христо Христов.

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