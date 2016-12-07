На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 8 декабря 2016 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Жири Аберле, Питер Шведберг и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Христо Христов.