На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 24 января 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении вблизи села Гапанлы Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов, Саймон Тиллер и Питер Шведберг.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Жири Аберле и Геннадий Петрика.