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    На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов, Саймон Тиллер и Питер Шведберг

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 24 января 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении вблизи села Гапанлы Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов, Саймон Тиллер и Питер Шведберг.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Жири Аберле и Геннадий Петрика.

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