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    ​На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг пройдет на линии противостояния войск на западе от города Тертер

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 21 июля на линии противостояния войск Азербайджана и Армении на западе от города Тертер планируется проведение очередного мониторинга. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, мониторинг на территории, контролируемой Азербайджанскими Вооруженными силами проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Шведберг.

    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер.

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