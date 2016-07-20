​На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 21 июля на линии противостояния войск Азербайджана и Армении на западе от города Тертер планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, мониторинг на территории, контролируемой Азербайджанскими Вооруженными силами проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Шведберг.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер.