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    На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг пройдет в направлении села Ашагы Вейсалли Физулинского района

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 января на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Ашагы Вейсалли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) майор Джавит Эльяс.
    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Питер Шведберг и руководитель ГПВУ полковник Ганс Лампалзер.

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