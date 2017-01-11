На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 января на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Ашагы Вейсалли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) майор Джавит Эльяс.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Питер Шведберг и руководитель ГПВУ полковник Ганс Лампалзер.