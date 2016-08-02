 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг на территории, контролируемой ВС Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ и его полевой помощник

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 03 августа на линии противостояния войск Азербайджана и Армении вблизи села Орта Гарвенд Агдамского района, планируется проведение очередного мониторинга.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, мониторинг на территории, контролируемой азербайджанскими Вооруженными Силами проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик и его полевой помощник Христо Христов. 

    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ, Жири Аберле и Питер Шведберг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi