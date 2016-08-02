​На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 03 августа на линии противостояния войск Азербайджана и Армении вблизи села Орта Гарвенд Агдамского района, планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, мониторинг на территории, контролируемой азербайджанскими Вооруженными Силами проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик и его полевой помощник Христо Христов.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ, Жири Аберле и Питер Шведберг.