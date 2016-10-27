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    На линии фронта предотвращена армянская провокация, враг был вынужден отступить, понеся потери

    Деятельность врага была обнаружена заранее, нанесены превентивные удары

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Вечером 26 октября подразделения вооруженных сил Армении, воспользовавшись сложными климатическими условиями, попыталась совершить диверсию, подойдя к азербайджанским позициям в южном направлении.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Деятельность врага была обнаружена заранее, нанесены превентивные удары. Враг был вынужден отступить, понеся потери убитыми и ранеными. 

    Министерство обороны предупреждает, что вся ответственность за эскалацию ситуации на линии соприкосновения войск ложится на криминальный военно-политический режим Армении.

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