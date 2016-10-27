На линии фронта предотвращена армянская провокация, враг был вынужден отступить, понеся потери

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Вечером 26 октября подразделения вооруженных сил Армении, воспользовавшись сложными климатическими условиями, попыталась совершить диверсию, подойдя к азербайджанским позициям в южном направлении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Деятельность врага была обнаружена заранее, нанесены превентивные удары. Враг был вынужден отступить, понеся потери убитыми и ранеными.

Министерство обороны предупреждает, что вся ответственность за эскалацию ситуации на линии соприкосновения войск ложится на криминальный военно-политический режим Армении.