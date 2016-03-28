На линии фронта наблюдается эскалация напряженности

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 130 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, в селах Барекамаван, Шаваршаван, Воскеван Ноемберяньского района, в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 131 огневой удар по огневым точкам, позициям и окопам армян.