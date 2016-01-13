На линии фронта наблюдается эскалация напряженности, азербайджанская армия нанесла 126 огневых ударов по позициям врага

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 120 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, селе Барекамаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджили и на безымянных высотах Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Ярымджа, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Мярзили, Шураабад, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 126 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.