На линии фронта наблюдается эскалация напряженности, армянские вооруженные подразделения 150 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 150 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Коханаби, Агдам, Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Юсифджанлы, Мярзили, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 160 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.