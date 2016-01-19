На линии фронта наблюдается эскалация напряженности, армяне 132 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 132 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гызылгаджилы Газахского района, селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Гарагашлы, Шураабад, Нямирли, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 132 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.