На линии фронта наблюдается эскалация напряженности

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 117 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджилы Газахского района, селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Коханаби, Агдам, Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябурт, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Нямирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 118 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.