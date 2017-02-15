На границе Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16 февраля 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении вблизи села Коханаби Товузского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Питер Шведберг.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Христо Христов.