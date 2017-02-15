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    На границе Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут Геннадий Петрика и Питер Шведберг

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16 февраля 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении вблизи села Коханаби Товузского района планируется проведение очередного мониторинга.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Питер Шведберг.

    Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Христо Христов.

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