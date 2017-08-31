На государственной границе Азербайджана и Армении провели мониторинг

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 31 августа на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару, Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Огниен Йович.