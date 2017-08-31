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    На государственной границе Азербайджана и Армении провели мониторинг

    Мониторинг завершился без инцидентов

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 31 августа на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ завершился без инцидентов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару, Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

    Мониторинг со стороны Армении провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Огниен Йович.

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