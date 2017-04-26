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    На государственной границе Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллери Михаил Олару

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 апреля 2017 года на государственной границе Армении и Азербайджана на территории Газахского района, на линии противостояния войск планируется проведение очередного мониторинга.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер и Михаил Олару.

    Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

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