Заведующий отделом АП Азербайджана: Мы должны объединиться против тех, кто выступает против воли турецкого народа

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Если вы помните, на повестку вновь был поставлен вопрос об открытии границ между Арменией и Турцией. Посмотрите, объединившись с европейскими союзниками, США пытаются добиться открытия армяно-турецких границ и выступают с политикой двойных стандартов".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Азербайджана Али Гасанов выступая на международной конференции на тему "СМИ Турции и Азербайджана: исторические сравнения и переход от традиционных СМИ к интернет-медиа".

По его словам, закрытие Турцией границ в связи с оккупацией армянами Карабаха - проявление воли турецкого народа: "Международные силы должны знать, что идти против воли народов нельзя. Мы должны объединиться против тех, кто выступает против воли турецкого народа. Поэтому необходимо еще более укрепить наши отношения, что должно проявиться и в отношениях между СМИ".