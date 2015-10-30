Аллахшукюр Пашазаде: Мусульмане Азербайджана надеются на помощь РПЦ в карабахском вопросе

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Роль Русской православной церкви (РПЦ) в мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе сложно переоценить".

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава духовного Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Вы в числе первых, кто помогает нам в решении карабахской проблемы мирным путем. Я очень надеюсь на вашу роль в решении этого вопроса и верю, что наши совместные усилия в будущем принесут свои плоды", - подчеркнул духовный лидер кавказских мусульман.

Пашазаде напомнил, что в Азербайджане сейчас проживает более миллиона беженцев из зоны конфликта. Он подчеркнул, что решение этой проблемы возможно исключительно мирным путем.

"Русская церковь всегда искренне действует на миротворческом поле и считает своим долгом - вместе с мусульманами и представителями других религий - делать все для того, чтобы и в самой России, и на просторах СНГ, и везде, где только возможно, включая, конечно, и многострадальный Ближний Восток, сохранялся и укреплялся мир. А там, где он нарушен, способствовать его восстановлению", - ответил на это патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ также выразил надежду, что трагедии, которые происходят сейчас в мире, "никак не подорвут замечательной многовековой традиции добрых отношений между христианами и мусульманами".