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    Moody’s: Геополитические конфликты останутся основным фактором, влияющим на экономику стран СНГ

    Одним из воздействующих факторов является эскалация напряжения в зоне нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Геополитические конфликты останутся основным фактором, влияющим на экономику стран СНГ.

    Как сообщает Report, об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody’s по СНГ.

    В документе говорится, что применение санкций западными странами в отношении России в связи с событиями в Восточной Украине, а также эскалация напряжения в зоне армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта являются одними из воздействующих факторов. 

    В докладе отмечается, что 9 стран СНГ находятся в конфликтной ситуации со своими соседями.

    "Только у Беларуси и Казахстана нет никаких проблем со своими соседями", - подчеркивается в документе.

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