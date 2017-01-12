Moody’s: Геополитические конфликты останутся основным фактором, влияющим на экономику стран СНГ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Геополитические конфликты останутся основным фактором, влияющим на экономику стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody’s по СНГ.

В документе говорится, что применение санкций западными странами в отношении России в связи с событиями в Восточной Украине, а также эскалация напряжения в зоне армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта являются одними из воздействующих факторов.

В докладе отмечается, что 9 стран СНГ находятся в конфликтной ситуации со своими соседями.

"Только у Беларуси и Казахстана нет никаких проблем со своими соседями", - подчеркивается в документе.