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    Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов

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    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 25 апреля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

    Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Огнийен Йович, Михаил Олару и Саймон Тиллер.

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