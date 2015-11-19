Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск завершился без инцидентов

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Состоялся мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Согласно информации, с азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Алберле, Питер Сведберг и представитель группы планирования высокого уровня полковник-лейтенант Ден Харвей.
С противоположной стороны линии фронта мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров, Христо Христов и представитель группы планирования высокого уровня полковник Андрей Барашкин.
Мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Горадиз Физулинского района завершился без инцидентов.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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