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    Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск завершился без инцидентов

    Мониторинг проводился на линии соприкосновения войск близ села Горадиз Физулинского района

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Состоялся мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск.  

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Согласно информации, с азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Алберле, Питер Сведберг и представитель группы планирования высокого уровня полковник-лейтенант Ден Харвей.

    С противоположной стороны линии фронта мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров, Христо Христов и представитель группы планирования высокого уровня полковник Андрей Барашкин.

    Мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Горадиз Физулинского района завершился без инцидентов.

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