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    Мониторинг ОБСЕ на линии противостояния войск завершился без инцидентов

    Мониторинг был проведен на линии противостояния войск вблизи села Тапкаракоюнлу Геранбойского района© Mod.gov.az

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 23 июня на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, вблизи села Тапкаракоюнлу Геранбойского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) полковник Юрий Дудченко.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Ральф Босшард.

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