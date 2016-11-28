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    Мониторинг ОБСЕ на линии противостояния войск завершился без инцидентов

    Мониторинг состоялся на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении города Тертер

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 28 ноября на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении города Тертер в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик и его полевой помощник Жири Аберле.

    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Питер Шведберг. 

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