Мониторинг ОБСЕ на линии противостояния войск завершился без инцидентов

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 28 ноября на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении города Тертер в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик и его полевой помощник Жири Аберле.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Питер Шведберг.