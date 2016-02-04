Мониторинг ОБСЕ на линии фронта прошел без инцидентов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 4 февраля мониторинг на линии соприкосновения поблизости села Ашагы Вейсалли Физулинского района прошел без инцидентов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, с азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Петер Сведберг, Жири Аберле, Саймон Тиллер и представитель группы планирования высшего уровня полковник Тунджай Севим.

С противоположной стороны линии фронта мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров, Христо Христов и представитель группы планирования высшего уровня полковник-лейтенант Александр Непокрытых.