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    Мониторинг ОБСЕ на линии фронта прошел без инцидентов

    Мониторинг прошел на линии соприкосновения войск поблизости села Ашагы Вейсалли Физулинского района

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 4 февраля мониторинг на линии соприкосновения поблизости села Ашагы Вейсалли Физулинского района прошел без инцидентов.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, с азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Петер Сведберг, Жири Аберле, Саймон Тиллер и представитель группы планирования высшего уровня полковник Тунджай Севим.

    С противоположной стороны линии фронта мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров, Христо Христов и представитель группы планирования высшего уровня полковник-лейтенант Александр Непокрытых.

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