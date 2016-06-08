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    Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

    Мониторинг прошел на линии соприкосновения войск на востоке от села Куропаткино Ходжавендского района

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Мониторинг, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 8 июня на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана на востоке от села Куропаткино Ходжавендского района Азербайджанской Республики, прошел без инцидентов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На азербайджанской стороне мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Питер Сведберг.

    На противоположной стороне линии соприкосновения эту работу осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя Саймон Тиллер и Жири Аберле.

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