Мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана завершился без инцидентов

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана состоялся мониторинг.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 19 мая на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана севернее села Баш Гарвенд Агдамского района Азербайджана прошел мониторинг, который завершился без инцидентов.

Мониторинг на территории, контролируемой азербайджанскими Вооруженными силами, провели полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и руководитель Группы Высокого Планирования (ГВП) полковник Ганс Лампалзер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой ВС Армении, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Питер Шведберг, Саймон Тиллер и представитель ГВП полковник Андрей Барашкин.