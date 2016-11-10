Мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 10 ноября на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении города Тертер в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер. Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Христо Христов и Жири Аберле.