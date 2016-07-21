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    Мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

    Мониторинг состоялся на линии противостояния войск на западе от города Тертер

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 21 июля на линии противостояния войск Армении и Азербайджана на западе от города Тертер Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов. Об этом Report заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана. 

    Мониторинг на территории, контролируемой Азербайджанскими Вооруженными силами провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Шведберг.

    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер.

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