Мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 21 июля на линии противостояния войск Армении и Азербайджана на западе от города Тертер Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов. Об этом Report заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Мониторинг на территории, контролируемой Азербайджанскими Вооруженными силами провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Шведберг.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер.