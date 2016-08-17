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    Мониторинг на азербайджано-армянской государственной границе завершился без инцидентов

    Мониторинг прошел вблизи села Татлы Агстафинского района

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Мониторинг, проведенный 17 августа в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ на азербайджано-армянской государственной границе вблизи села Татлы Агстафинского района, завершился без инцидентов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер.

    С армянской стороны мониторинг провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и его полевые помощники Жири Аберле и Питер Шведберг. 

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