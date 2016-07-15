Мониторинг на линии противостояния войск Армении и Азербайджана прошел без инцидентов

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 15 июля мониторинг на линии противостояния войск Армении и Азербайджана на юге от города Горадиз Физулинского района Азербайджанской Республики прошел без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана. Мониторинг на территории, контролируемой Азербайджанскими Вооруженными силами провели полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле, Саймон Тиллер и представитель Группы высокого планирования (ГВП) полковник-лейтенант Дэн Харвей.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Питер Шведберг и руководитель ГВП полковник Ганс Лампалзер.