Молдавская секция Международного Общества Прав Человека, присоединилась к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Молдавской секции Международного Общества Прав Человека (МОПЧ) Геннадий Каунов сделал заявление в связи с присоединением к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном". Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Я осознаю необходимость мирного решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, но при этом выражаю уважение и поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Азербайджан и Армении, а также международно-признанных границ обоих государств.

Понимаю важность выполнения соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, а также резолюций и решений других международных организаций, и выражаю поддержку усилиям Минской Группы ОБСЕ по решению конфликта.

Ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянских и азербайджанских народов, выражаю глубокое сожаление, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны,

Поддерживая идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов, я, выражаю свою поддержку этой инициативе и присоединяюсь к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта".