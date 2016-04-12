​Могерини: Нагорно-карабахский конфликт нарушает стабильность стран, их соседей и препятствует сближению с ЕС

Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ Южный Кавказ является ключевым для Европы регионом, обладающим огромным потенциалом, но подрываемым нестабильностью и войной.

Как передает Report, об этом заявила во вторник в Европарламенте в Страсбурге глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, выступая с сообщением о ситуации в Нагорном Карабахе.

"Широкомасштабный конфликт не отвечает ничьим интересам и ни к чему не приведет. Этот конфликт нарушает стабильность стран, их соседей и препятствует сближению с Европейским союзом", - сказала Могерини.

По ее словам, речь идет о большом риске, если быстро не успокоить ситуацию. Эскалация конфликта только еще более ясно показала, что у него нет военного решения, необходимо проявлять бдительность и строго придерживаться прекращения огня. Она указала на важность механизма, предложенного ОБСЕ, по оценке нарушения режима прекращения огня и заявила о его поддержке Евросоюзом. ЕС также поддерживает усилия Минской группы.

"Необходимо политическое решение. И наша политическая цель должна заключаться в том, чтобы обе стороны возобновили переговоры с целью прийти к глобальному урегулированию конфликта", - отметила Могерини.

Но, несмотря на международное посредничество, считает глава европейской дипломатии, решение конфликта находится в руках его сторон, и они должны быть готовы к компромиссу. Помимо прекращения огня и переговоров, необходимо также установить атмосферу, способствующую миру. Должны прекратиться заявления, еще больше усугубляющие обстановку.

"Альтернативой переговорам были бы расширение войны и разрушений", - предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам.