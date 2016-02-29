​Могерини: Политическое решение нагорно-карабахского конфликта сегодня важно, как никогда

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Европейский союз выступает за политическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе согласно нормам международного права.

Как сообщает Report, об этом в интервью армянскому информационному агентству "Медиамакс" заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Политическое решение конфликта в соответствии с международным правом сегодня важно, как никогда", - считает она.

По мнению Могерини, "очевидно, что статус-кво в зоне карабахского конфликта неустойчив".

"В прошлом году мы наблюдали эскалацию насилия на линии соприкосновения, а также вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном, - напомнила она. - Использовалось тяжелое оружие, целью становилось гражданское население".

По убеждению верховного представителя, "нельзя допустить, чтобы стороны и дальше шли по этому пути". "Политическое решение конфликта в соответствии с международным правом сегодня важно, как никогда", - отметила глава дипломатии ЕС.

Она подчеркнула, что ЕС неукоснительно поддерживает посреднические усилия Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

По ее словам, "ЕС поддержит любые решения, достигнутые на этих переговорах".

"Любая согласованная попытка стабилизировать ситуацию в сфере безопасности, в том числе и создание механизма предотвращения инцидентов, получит полную поддержку сообщества", - заверила дипломат.