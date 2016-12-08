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    Могерини: ЕС ожидает выполнения соглашений, достигнутых по итогам встреч президентов Азербайджана и Армении

    Европейский Союз призывает к возобновлению переговоров на основе предложений Минской группы ОБСЕ

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В свете эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле этого года Европейский Союз призывает к возобновлению переговоров на основе предложений Минской группы ОБСЕ.

    Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на 23-м заседании совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Гамбурге.

    По ее словам, ЕС ожидает выполнения соглашений, достигнутых по итогам встреч президентов Азербайджана и Армении в Вене и в Санкт-Петербурге.

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