 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Могерини: ЕС готово содействовать усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ

    Верховный представитель ЕС провела встречу с и.о. министра иностранных дел Армении

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/  Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела встречу с и.о. министра иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в рамках 71-й сеccии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили ход переговорного процесса вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Верховный представитель Федерика Могерини подтвердила полноценное содействие ЕС усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование конфликта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi