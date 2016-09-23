Могерини: ЕС готово содействовать усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела встречу с и.о. министра иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в рамках 71-й сеccии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили ход переговорного процесса вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Верховный представитель Федерика Могерини подтвердила полноценное содействие ЕС усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование конфликта.