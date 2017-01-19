Modern Diplomacy: За последние годы усиленными темпами велось переселение армян на оккупированные земли Азербайджана

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Влиятельный сайт Modern Diplomacy опубликовал статью о нагорно-карабахском конфликте.

Как сообщает Report, автор статьи - эксперт, исследователь Александра Крстич из Белграда отмечает роль контролируемых армянами зарубежных компаний в изменении экономической, культурной и демографической ситуации на оккупированных территориях Азербайджана. По мнению эксперта, делается это для личной выгоды данных компаний и для пролонгации оккупации азербайджанских земель.

"За последние годы усиленными темпами велось хорошо спланированное переселение армянских переселенцев из Армении и из других стран на эти земли, включая районы, прилегающие к Нагорному Карабаху", - пишет автор статьи, отмечая в этом процессе роль, в частности, всеармянского фонда "Армения" и партии "Дашнакцутюн" (АРФ), которая призывает сирийских армян переезжать в Армению и оккупированные территории, "обещая лучшую жизнь".

В статье автор также указывает на незаконное использование армянами ресурсов оккупированных территорий с использованием тяжелой техники ряда зарубежных компаний. "При этом настоящие владельцы многих компаний, занимающихся эксплуатацией ресурсов на этих территориях, неизвестны, так как многие из них регистрируются на оффшорах", - пишет автор, отмечая также хищническое использование возделываемых земель.

В конце автор статьи А.Крстич отмечает безмолвие мирового сообщества перед данными фактами.