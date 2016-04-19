​МО: Вооруженные силы Азербайджана нанесли 126 огневых ударов по позициям врага

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 121 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах, в селах Воскеван, Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, селах Гызылгаджили, Гушчу Айрым, Кемерли Газахского района и на безымянных высотах, с позиций в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гёйарх, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Баш Гярвянд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Нямирли, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 126 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.