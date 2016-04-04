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    Минобороны Азербайджана: В боях армяне потеряли многочисленную живую силу и военную технику, погибли 3 азербайджанских военнослужащих

    Последняя информация о ситуации на фронте

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на одностороннее прекращение Вооруженными силами Азербайджана операций, контратаки и ответных мер против врага на линии фронта, начиная с 3 апреля, армянская сторона продолжает обострять ситуацию.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, вражеская сторона в целях возвращения потерянных позиций нападает на азербайджанские позиции в направлении Агдере-Тертер и Ходжавенд-Физули и подвергает интенсивному обстрелу жилые пункты поблизости от линии соприкосновения войск. 

    Вчера днем и ночью в боях армяне потеряли многочисленную живую силу и военную технику.

    В столкновениях  с врагом погибли 3 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. 

    Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и семьям военнослужащих, погибших в боях с врагом. 

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