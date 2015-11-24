МО: Азербайджанский вооруженные силы нанесли 95 огневых ударов по позициям армян

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 89 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гызылгаджилы, Гушчу Айрым Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шихлар, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 95 ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.