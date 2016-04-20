Минобороны: Азербайджанская армия нанесла 114 ударов по позициям врага

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 114 раз нарушили режим прекращения огня, используя 82 мм минометы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, в селах Довех, Шаваршаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гызылгаджилы, Фарахли, Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гёйарх, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Мярзили Шураабад, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 114 огневых ударов по позициям и окопам армян.