​МО Азербайджана: Пораженческое выступление Акопяна является популистской попыткой отвлечь внимание общественности

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ “Вооруженные силы Азербайджана, окруженные вниманием и заботой Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, всесторонне обеспечены с материальной, моральной и технической стороны. Выступление пораженческого характера "министра обороны" сепаратистского режима Мовсеса Акопяна является ничем иным, как популистской попыткой скрыть сопровождающиеся многочисленными потерями неудачи на фронте в последнее время и отвлечь внимание общественности".

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном министерством обороны Азербайджана заявлении.

Министерство обороны официально заявляет, что в боевых операциях против врага принимают участие азербайджанские военнослужащие, обладающие высоким уровнем профессионализма и боеспособности, и вооруженные самым современным оружием и техникой.