МО Азербайджана: Вражеский боевой вертолет сбит переносным зенитным ракетным комплексом ИГЛА

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В управлении международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана 13 ноября состоялось мероприятие с участием военных атташе 13 стран, получивших аккредитацию в стране. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Начальник управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов и глава пресс-службы полковник Вагиф Дергахлы дал подробную информацию об уничтожении вражеского вертолета на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана.

Говорилось, что несмотря на то, что азербайджанская сторона неоднократно предупреждала о запрете на все авиаперелеты над оккупированными территориями на основе международных законов и решений Международной организации гражданской авиации, и том, что несогласованные перелеты над этими регионами будут расцениваться как нарушение воздушного пространства страны, а также о незамедлительном уничтожении нарушителей военной авиацией и системой ПВО Азербайджана, вертолеты ВС Армении атаковали передовую линию обороны.

Отмечалось, что в результате бдительности и геройства военнослужащих Азербайджана переносным зенитным ракетным комплексом ИГЛА сбит вражеский вертолет типа Mi-24. Военнослужащий - сверхсрочник азербайджанской армии Мурадов Илькин Мамед оглу приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова награжден медалью "За отличие в военной службе" 3-ей степени и ценным подарком.

В то же время говорилось, что погибший экипаж вертолета не принадлежит Нагорному Карабаху, в его составе находились военнослужащие ВВС Армянской республики.

В конце были даны подробные ответы на вопросы участников мероприятия.