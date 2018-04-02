МО Азербайджана: Военно-политическая стратегия вражеской стороны потерпела крах

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Нет сомнений, что рост напряженности на линии фронта 2-5 апреля 2016 года и попытка очередной диверсии Армении в отношении Азербайджана, были заранее запланированы".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Дяргахлы.

"При анализе причин и последствий не только в рамках этих событий, мы становимся свидетелями, что на линии соприкосновения войск Армения пользуется любой возможностью, чтобы совершить диверсию.

Сейчас вражеская сторона полностью деморализована, ее военно-политическая стратегия потерпела крах. Процессы в военно-политическом руководстве Армении после этих событий выявили проблемы, пустоты в управленческом аппарате, в том числе в военной структуре соседнего "государства".

Сегодня Азербайджанская армия осуществляет все необходимые мероприятия для выполнения стоящих перед ней задач, сохраняет полный контроль над оперативной ситуацией вдоль линии фронта и готова пресечь любую диверсию.

Во время апрельских боев самую высокую оценку деятельности Азербайджанской армии дал президент Ильхам Алиев. Верховный главнокомандующий заявил, что "апрельские бои продемонстрировали силу государства и армии, единство, солидарность, патриотизм народа" и это стало самой высокой оценкой апрельских операций", - подчеркнул он.